***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.04.2021 09:55
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 05/04/2021 – 09/04/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926521
BIST
11:301.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,81
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:308,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:309,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0444
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:30458,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,85
|Açılış
|: 458,17
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:28
|PENGD
|4,51
|77.089.189
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|412.575
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|538.524
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|92.032.237
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.439.862
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,09
|34.804.901
|% -9,23
|
|FENER
|30,46
|206.077.230
|% -9,02
|
|NTGAZ
|16,16
|647.524.829
|% -2,24
|
|BJKAS
|12,29
|365.811.831
|% 9,93
|
|EREGL
|16,32
|330.688.728
|% 0,06
|
|PETKM
|6,09
|271.611.402
|% 1,33
|
|VESBE
|57,20
|233.324.924
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,83
|149.115.028
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,06
|143.959.639
|% -1,90
|
|IHLAS
|0,65
|33.609.554
|% -1,52
|
|TSKB
|1,35
|68.136.970
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|56.087.111
|% -2,63
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1911
|8,1988
|% 0,54
|
|Euro
|9,7362
|9,7452
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,2378
|11,2941
|% 0,86
|
|Frank
|8,8285
|8,8817
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1801
|2,1911
|% 0,56
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,91
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,09
|