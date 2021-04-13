***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.04.2021 16:44
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13/04/2021 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 160 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 14/04/2021 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927496
BIST
16:491.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:498,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:499,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0236
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:49457,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,43
|Açılış
|: 457,48
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MTRKS
|49,56
|6.555.202
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.171.453
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.552.344
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.204.044
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.185.237
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.410.965
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,37
|1.726.609.268
|% 5,91
|
|GARAN
|6,68
|1.030.040.982
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,38
|675.758.302
|% 0,54
|
|FENER
|32,70
|606.376.384
|% 4,47
|
|THYAO
|11,75
|596.696.053
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,79
|496.217.926
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|462.290.479
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|289.750.546
|% -4,48
|
|GARAN
|6,68
|1.030.040.982
|% 0,91
|
|EREGL
|17,37
|1.726.609.268
|% 5,91
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1460
|8,1544
|% 0,06
|
|Euro
|9,7296
|9,7403
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,1699
|11,2259
|% 0,03
|
|Frank
|8,8120
|8,8651
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1672
|2,1781
|% 0,04
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|14,02
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,43
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|19,00
|
|Tam
|3.010
|3.088
|19,26
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|9,32
|
|Çeyrek
|730
|747
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,14
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|0,59
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:00EREGL
Yüzde 6.04 oranında artışla 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 645, 164 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 07 artarak (% 0.57 ) 1, 423
-
16:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TSKB
-
16:59FENER
Yüzde 4.47 oranında artışla 32.70 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 341 adet işlem
-
16:58NTGAZ
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 285, 166 adet işlem