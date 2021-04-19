***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.04.2021 09:48
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 12/04/2021 – 16/04/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929035
BIST
10:301.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,69
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.405
10:308,0665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
10:309,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6196
10:30461,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,94
|Açılış
|: 461,51
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler10:30
|FENER
|31,90
|19.565.099
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|UFUK
|18,89
|37.761
|% 9,51
|
|GSRAY
|3,56
|93.279.753
|% 8,87
|
|BJKAS
|10,62
|11.547.561
|% -9,92
|
|SAYAS
|23,64
|2.684.830
|% -9,77
|
|EKIZ
|5,99
|31.166
|% -7,99
|
|DOKTA
|26,10
|6.786
|% -7,12
|
|FORMT
|1,12
|1.610.686
|% -5,88
|
|PETKM
|6,53
|267.064.459
|% 3,16
|
|GARAN
|7,20
|246.032.910
|% -1,10
|
|EREGL
|18,54
|191.090.401
|% 1,09
|
|KOZAL
|115,80
|159.026.283
|% 1,58
|
|SISE
|7,39
|148.124.962
|% 0,54
|
|PETKM
|6,53
|267.064.459
|% 3,16
|
|GARAN
|7,20
|246.032.910
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,89
|55.917.513
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,65
|18.939.879
|% 1,56
|
|GSRAY
|3,56
|93.279.753
|% 8,87
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0625
|8,0665
|% 0,11
|
|Euro
|9,6687
|9,6775
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1331
|11,1890
|% 0,10
|
|Frank
|8,7284
|8,7810
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1427
|2,1535
|% 0,04
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|3,02
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-0,35
|