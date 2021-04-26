***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.04.2021 09:44
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 19/04/2021 – 22/04/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930793
BIST
10:031.351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.351
En Düşük
1.344
10:038,3917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4860
En Düşük
8,3859
10:0310,1642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,2769
En Düşük
10,1520
10:03481,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,30
|Açılış
|: 481,57
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
478,94
BIST En Aktif Hisseler10:03
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SUMAS
|65,55
|230.146
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|UZERB
|37,74
|243.272
|% 9,97
|
|POLTK
|264,90
|111.258
|% -9,90
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|OZGYO
|1,41
|195.110
|% -7,24
|
|ALCAR
|282,00
|1.107.978
|% -7,24
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|GWIND
|5,59
|15.110.284
|% 0,54
|
|ATLAS
|2,49
|7.272.889
|% 9,69
|
|KOZAL
|107,60
|7.254.177
|% -0,19
|
|GARAN
|7,07
|6.360.029
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|5.597.730
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|5.597.730
|% 0,00
|
|ATLAS
|2,49
|7.272.889
|% 9,69
|
|GWIND
|5,59
|15.110.284
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,08
|5.135.370
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,04
|1.116.618
|% -0,95
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3837
|8,3917
|% 0,27
|
|Euro
|10,1526
|10,1642
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,6840
|11,7426
|% 0,88
|
|Frank
|9,1839
|9,2392
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2403
|2,2516
|% 0,70
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,77
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,02
|
|B. Petrol
|64,74
|64,74
|-0,68
|