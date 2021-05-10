***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.05.2021 09:53
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 03/05/2021 – 07/05/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935571
BIST
11:121.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,50
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.454
En Düşük
1.448
11:128,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0226
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:1210,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0155
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:12487,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,74
|Açılış
|: 487,53
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:10
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.139.473
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|BRKSN
|11,88
|6.979.086
|% 8,99
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|VAKFN
|13,99
|1.754.962
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,28
|27.074.885
|% -7,25
|
|NETAS
|23,38
|21.944.274
|% -5,95
|
|GARAN
|7,68
|500.695.285
|% -0,52
|
|THYAO
|13,27
|488.384.595
|% 2,16
|
|KOZAL
|130,10
|371.719.371
|% 0,70
|
|SISE
|7,73
|365.639.073
|% 1,71
|
|PETKM
|6,57
|350.078.170
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,88
|170.306.233
|% 2,17
|
|GARAN
|7,68
|500.695.285
|% -0,52
|
|PETKM
|6,57
|350.078.170
|% 0,61
|
|TSKB
|1,31
|64.063.746
|% 1,55
|
|SISE
|7,73
|365.639.073
|% 1,71
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2542
|8,2584
|% 0,30
|
|Euro
|10,0091
|10,0429
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,5876
|11,6458
|% 0,93
|
|Frank
|9,1312
|9,1862
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1966
|2,2076
|% 0,35
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|4,99
|
|Altın Gr.
|487
|488
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|0,47
|
Seans Raporu
11:10
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11:24AGHOL
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11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 91 artarak (% 0.87 ) 1, 258
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11:23
BRKSN, FENER, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:23
SONME, BIOEN, KLNMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında