***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.05.2021 09:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 10/05/2021 – 14/05/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936472
BIST
15:351.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,69
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:358,3538
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1016
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:3510,1546
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,1163
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:35496,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,57
|Açılış
|: 496,58
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:35
|NTGAZ
|9,90
|25.777.984
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.783.040
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.860.482
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.385.998
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,91
|165.763.493
|% -7,81
|
|IHGZT
|1,50
|8.016.613
|% -7,41
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,34
|317.138.048
|% -5,65
|
|EREGL
|19,70
|923.452.450
|% -1,45
|
|GARAN
|7,82
|758.134.175
|% 1,82
|
|THYAO
|13,45
|550.708.849
|% 0,45
|
|KOZAL
|128,50
|487.340.733
|% 2,07
|
|PETKM
|6,32
|477.988.306
|% -1,40
|
|EKGYO
|1,90
|236.777.883
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,13
|221.822.076
|% 0,95
|
|GARAN
|7,82
|758.134.175
|% 1,82
|
|GSRAY
|3,34
|317.138.048
|% -5,65
|
|KARSN
|4,51
|346.342.312
|% 3,44
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3526
|8,3538
|% -1,20
|
|Euro
|10,1508
|10,1546
|% -1,13
|
|Sterlin
|11,7479
|11,8069
|% -1,15
|
|Frank
|9,2392
|9,2949
|% -1,10
|
|Riyal
|2,2238
|2,2349
|% -1,07
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|4,77
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|168,00
|
|Tam
|3.256
|3.340
|161,46
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,10
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,05
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|-0,40
|