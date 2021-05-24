***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.05.2021 09:48
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 17/05/2021 – 21/05/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937381
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
0
En Düşük
0
18:058,3937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4355
En Düşük
8,3755
18:0510,2442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0151
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2867
En Düşük
10,2161
18:05507,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,74
|Açılış
|: 507,34
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
507,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|4,49
|30.166.793
|% 33,05
|
|GOODY
|8,18
|19.743.318
|% 5,82
|
|ALGYO
|24,60
|34.358.154
|% 2,44
|
|EGGUB
|208,20
|18.666.902
|% 0,54
|
|ISFIN
|3,31
|88.363.176
|% 0,00
|
|PRKAB
|11,84
|8.633.810
|% -0,53
|
|ODAS
|2,46
|58.608.087
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,31
|88.363.176
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,96
|54.169.436
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,67
|107.944.746
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% 0,00
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,00
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 0,00
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3923
|8,3937
|% -0,26
|
|Euro
|10,2370
|10,2442
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8345
|11,8938
|% -0,32
|
|Frank
|9,3070
|9,3631
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2299
|2,2410
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,89
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|67,07
|67,07
|0,72
|