***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.05.2021 11:26
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 24/05/2021 – 28/05/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938942
BIST
11:311.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:318,4815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0832
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4719
11:3110,3503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0916
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3377
11:31520,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -4,10
|Açılış
|: 520,16
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,23
BIST En Aktif Hisseler11:29
|YAYLA
|3,85
|29.599.149
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.348.284
|% 9,87
|
|EUYO
|4,70
|2.386.326
|% 8,80
|
|TUCLK
|11,70
|31.162.368
|% 8,23
|
|KUTPO
|36,12
|72.967.984
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.457.791
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|21.219.892
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,26
|409.403.877
|% 2,16
|
|KRDMD
|8,02
|322.305.193
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,96
|206.736.528
|% 4,26
|
|GARAN
|7,99
|206.451.520
|% 0,13
|
|KOZAL
|120,40
|172.751.343
|% 0,58
|
|EKGYO
|1,96
|206.736.528
|% 4,26
|
|YKBNK
|2,15
|144.633.469
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,11
|48.957.368
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,02
|322.305.193
|% 1,65
|
|KARSN
|4,45
|164.127.694
|% -4,71
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4761
|8,4794
|% -1,00
|
|Euro
|10,3407
|10,3472
|% -0,91
|
|Sterlin
|11,9855
|12,0456
|% -1,08
|
|Frank
|9,3814
|9,4380
|% -1,03
|
|Riyal
|2,2547
|2,2660
|% -0,97
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,25
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|