***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.06.2021 09:59
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 31/05/2021 – 04/06/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940362
BIST
15:461.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,31
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
15:468,6282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
15:4610,5006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0495
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
15:46523,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,59
|Açılış
|: 523,40
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ATATP
|29,04
|10.304.641
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.204.968
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.587.779
|% 9,77
|
|ESEN
|33,56
|138.653.909
|% 8,12
|
|HUBVC
|13,85
|43.246.841
|% 8,12
|
|METUR
|22,50
|23.302.965
|% -10,00
|
|YESIL
|70,45
|11.877.899
|% -8,51
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.529,00
|2.008.589
|% -6,02
|
|DERHL
|5,22
|10.653.955
|% -5,43
|
|GARAN
|8,26
|1.051.427.172
|% 1,98
|
|THYAO
|14,33
|993.246.756
|% 2,07
|
|KOZAL
|122,80
|474.102.767
|% 1,66
|
|SISE
|8,19
|440.631.948
|% 1,49
|
|ASELS
|15,48
|436.524.525
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,99
|330.976.963
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|345.829.145
|% 1,36
|
|GARAN
|8,26
|1.051.427.172
|% 1,98
|
|BOBET
|4,19
|400.362.609
|% -0,95
|
|KARSN
|3,92
|284.562.834
|% 0,26
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6256
|8,6282
|% -0,45
|
|Euro
|10,4962
|10,5006
|% -0,47
|
|Sterlin
|12,1979
|12,2591
|% -0,30
|
|Frank
|9,5612
|9,6188
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% -0,42
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-4,13
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.511
|-19,00
|
|Tam
|3.443
|3.532
|-16,35
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|-7,91
|
|Çeyrek
|835
|854
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,68
|71,68
|-0,21
|
Seans Raporu
15:46
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15:58
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15:58
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15:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 46 artarak (% 1.15 ) 1, 269
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15:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, RODRG, ATATP
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15:58
RYSAS, BJKAS, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında