***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.06.2021 10:13
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 07/06/2021 – 11/06/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942113
BIST
11:451.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:458,3567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:4510,1255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0377
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:45498,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 498,79
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:43
|OYYAT
|24,78
|41.878.745
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|VAKKO
|13,45
|26.724.318
|% 7,60
|
|EUKYO
|6,25
|2.209.105
|% 6,66
|
|GSRAY
|3,83
|130.480.610
|% 6,39
|
|TKURU
|142,00
|1.689.138
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.789.813
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|751.325
|% -5,18
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|YAPRK
|33,24
|2.822.312
|% -3,93
|
|THYAO
|14,75
|723.047.244
|% 1,10
|
|GARAN
|8,41
|431.408.257
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,25
|283.643.926
|% -0,88
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|FENER
|39,30
|226.731.157
|% 4,80
|
|YKBNK
|2,25
|283.643.926
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|225.155.218
|% -0,45
|
|GARAN
|8,41
|431.408.257
|% -0,59
|
|THYAO
|14,75
|723.047.244
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3513
|8,3537
|% -0,48
|
|Euro
|10,1198
|10,1243
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,7216
|11,7803
|% -0,73
|
|Frank
|9,2528
|9,3085
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2204
|2,2315
|% -0,50
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,81
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,78
|