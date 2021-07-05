***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.07.2021 13:46
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 28/06/2021 – 02/07/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946133
BIST
15:091.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:098,6672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:0910,2949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:09499,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 499,13
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:07
|VAKFN
|11,77
|8.693.224
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.692.269
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.506.978
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|35.456.105
|% 9,87
|
|KONYA
|927,00
|146.341.316
|% 9,45
|
|PKENT
|2.304,00
|2.039.892
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|63.204.628
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,01
|779.825.121
|% 1,97
|
|GARAN
|8,50
|524.378.549
|% 1,19
|
|KOZAL
|110,60
|427.661.613
|% -1,95
|
|SASA
|29,24
|414.009.189
|% 2,17
|
|ARCLK
|32,68
|282.303.183
|% 0,93
|
|PEKGY
|1,26
|87.931.828
|% 4,13
|
|YKBNK
|2,21
|150.994.307
|% 0,91
|
|GARAN
|8,50
|524.378.549
|% 1,19
|
|THYAO
|14,01
|779.825.121
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,62
|135.115.501
|% 5,65
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6612
|8,6643
|% -0,18
|
|Euro
|10,2810
|10,2864
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9740
|12,0341
|% 0,04
|
|Frank
|9,3699
|9,4263
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% -0,12
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,09
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|2,58
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|2,18
|
|Çeyrek
|797
|815
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|76,48
|76,48
|0,31
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:23KRVGD
Yüzde 5.42 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 463 adet işlem
-
15:22HDFGS
Yüzde 4.03 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 137, 094 adet işlem
-
15:20KRVGD
Yüzde 5.35 oranında artışla 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 695, 259 adet işlem
-
15:19AVGYO
Yüzde 4.06 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 314, 635 adet işlem
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 62 artarak (% 0.54 ) 1, 223