***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.07.2021 18:00
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/07/2021 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 186 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 07/07/2021 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947002
BIST
17:501.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:508,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:5010,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:50504,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 5,16
|Açılış
|: 504,43
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:50
|PSDTC
|25,08
|17.679.027
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.679.027
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.679.027
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.679.027
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.513.693
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,06
|8.639.616
|% -7,16
|
|GARAN
|8,64
|1.466.411.513
|% 0,00
|
|THYAO
|13,99
|706.637.515
|% -0,92
|
|EREGL
|18,09
|488.874.259
|% -0,71
|
|YKBNK
|2,22
|465.995.770
|% -0,45
|
|AKBNK
|5,40
|461.600.221
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,22
|465.995.770
|% -0,45
|
|GARAN
|8,64
|1.466.411.513
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,34
|128.559.591
|% 3,88
|
|TSKB
|1,29
|116.349.832
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|166.573.635
|% 2,11
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6907
|8,6914
|% 0,31
|
|Euro
|10,2814
|10,2884
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9610
|12,0210
|% -0,03
|
|Frank
|9,3619
|9,4183
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% 0,17
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|16,15
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-1,60
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem