***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.07.2021 11:23
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 05/07/2021 – 09/07/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950172
BIST
12:391.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.373
12:398,6413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
12:3910,2506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0420
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2350
12:39500,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,79
|Açılış
|: 500,75
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,25
BIST En Aktif Hisseler12:39
|VBTYZ
|13,72
|44.343.205
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,02
|24.935.206
|% 9,19
|
|ERBOS
|144,00
|87.587.887
|% 7,62
|
|TSGYO
|2,63
|10.713.464
|% 6,91
|
|AVHOL
|5,33
|9.589.193
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|43.164.917
|% -9,96
|
|IDEAS
|50,30
|7.415.490
|% -8,46
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|KGYO
|5,62
|3.395.133
|% -5,55
|
|GARAN
|8,72
|611.118.179
|% 2,23
|
|KRDMD
|7,30
|328.030.081
|% 1,11
|
|THYAO
|13,49
|285.875.007
|% -0,59
|
|EREGL
|18,40
|277.739.782
|% 1,94
|
|PETKM
|5,46
|272.668.072
|% 0,37
|
|PEKGY
|1,08
|83.295.191
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,30
|170.277.830
|% 0,88
|
|GARAN
|8,72
|611.118.179
|% 2,23
|
|PETKM
|5,46
|272.668.072
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,30
|328.030.081
|% 1,11
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6393
|8,6413
|% -0,19
|
|Euro
|10,2451
|10,2506
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9440
|12,0039
|% -0,46
|
|Frank
|9,4031
|9,4598
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2955
|2,3070
|% -0,26
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,17
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-17,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|-16,66
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-8,06
|
|Çeyrek
|800
|819
|-4,02
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|-1,07
|