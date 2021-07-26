***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.07.2021 10:43
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 19/07/2021 tarihinde yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951705
BIST
11:591.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
11:598,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0390
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
11:5910,1314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0638
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
11:59499,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,56
|Açılış
|: 499,03
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler11:57
|EDIP
|5,06
|16.950.262
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.422.567
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.457.530
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,56
|22.945.849
|% 9,09
|
|KUYAS
|2,33
|15.563.929
|% 8,37
|
|FADE
|14,56
|28.139.814
|% -12,97
|
|KUTPO
|50,70
|34.121.545
|% -6,72
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|ALCAR
|298,30
|32.492.173
|% -5,42
|
|TAVHL
|22,32
|102.518.559
|% -5,26
|
|GARAN
|8,12
|535.790.191
|% -1,81
|
|PETKM
|5,40
|321.588.175
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,43
|320.210.387
|% 2,34
|
|THYAO
|12,43
|271.234.175
|% -2,36
|
|SASA
|30,24
|261.627.832
|% 1,14
|
|GARAN
|8,12
|535.790.191
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,80
|109.157.592
|% 0,56
|
|PETKM
|5,40
|321.588.175
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,43
|320.210.387
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,26
|94.677.752
|% -0,44
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5826
|8,5842
|% 0,42
|
|Euro
|10,1230
|10,1308
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,7817
|11,8408
|% 0,52
|
|Frank
|9,3088
|9,3649
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2817
|2,2932
|% 0,42
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,55
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,02
|0,09
|
|B. Petrol
|72,44
|72,44
|-1,00
|