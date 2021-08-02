***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.08.2021 10:23
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 26/07/2021- 30/07/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954061
BIST
10:371.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,29
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:378,4216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4075
10:3710,0283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
9,9884
10:37490,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,92
|Açılış
|: 490,32
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
489,82
BIST En Aktif Hisseler10:37
|KTSKR
|24,22
|18.583.342
|% 9,99
|
|IDGYO
|3,26
|23.837.803
|% 8,67
|
|SELVA
|8,85
|23.840.282
|% 8,32
|
|TSGYO
|2,97
|11.568.216
|% 7,22
|
|SUMAS
|61,85
|100.506
|% 6,73
|
|METUR
|6,43
|35.623.829
|% -5,72
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|VKING
|5,68
|2.171.914
|% -4,70
|
|KARSN
|4,37
|177.040.041
|% -4,38
|
|PKENT
|2.120,20
|49.782
|% -3,91
|
|KARSN
|4,37
|177.040.041
|% -4,38
|
|YKBNK
|2,39
|134.581.134
|% 0,00
|
|GARAN
|8,53
|117.154.496
|% 0,12
|
|SISE
|7,68
|91.667.033
|% 1,19
|
|ASELS
|15,70
|89.614.134
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,39
|134.581.134
|% 0,00
|
|ODAS
|1,34
|74.944.047
|% 0,43
|
|KARSN
|4,37
|177.040.041
|% -4,38
|
|CEMAS
|1,32
|42.680.940
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|47.385.987
|% 0,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4182
|8,4216
|% -0,20
|
|Euro
|9,9998
|10,0283
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,7161
|11,7749
|% 0,17
|
|Frank
|9,2814
|9,3373
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2430
|2,2542
|% -0,01
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-6,71
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,64
|
Seans Raporu
10:37
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-
10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.50 ) 1, 508
-
10:48XU100
Endeks 1, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 2, 091.00 milyon TL de
-
10:48BMSCH
Yüzde 4.44 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 608, 461 adet işlem
-
10:45IDGYO
Yüzde 9.33 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 204, 806 adet işlem
-
10:44IDGYO
Yüzde 9.00 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 011, 373 adet işlem