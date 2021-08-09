***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.08.2021 11:26
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 02/08/2021- 06/08/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955883
BIST
11:281.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,90
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:288,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
11:2810,1959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0412
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
11:28486,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,09
|Açılış
|: 486,44
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:28
|SELGD
|5,61
|6.245.236
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.450.745
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.633.172
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.704.178
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|15.633.021
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.420.017
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|10,04
|13.433.673
|% -6,43
|
|DAGHL
|16,13
|13.636.938
|% -5,40
|
|DNISI
|12,45
|5.420.723
|% -5,32
|
|SISE
|8,24
|497.393.620
|% 3,00
|
|GARAN
|9,32
|360.837.198
|% 0,98
|
|GENIL
|13,56
|328.654.387
|% 4,31
|
|KRDMD
|8,04
|264.384.248
|% 0,50
|
|THYAO
|12,88
|185.062.434
|% 0,39
|
|SISE
|8,24
|497.393.620
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,48
|119.570.090
|% 0,40
|
|GARAN
|9,32
|360.837.198
|% 0,98
|
|KRDMD
|8,04
|264.384.248
|% 0,50
|
|AKBNK
|5,49
|159.858.477
|% 1,10
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6512
|8,6629
|% 0,55
|
|Euro
|10,1875
|10,1959
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,9592
|12,0192
|% 0,36
|
|Frank
|9,4106
|9,4672
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3011
|2,3127
|% 0,46
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-16,29
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-2,43
|