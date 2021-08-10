***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.08.2021 16:28
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10/08/2021 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 184 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 11/08/2021 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956936
BIST
16:391.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
16:398,6078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:3910,0925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0687
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:39477,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,04
|Açılış
|: 477,15
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KARYE
|11,88
|104.277.533
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.008.499
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.411.758
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.815.293
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.204.170
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|129.858.768
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.924.079
|% -9,84
|
|MRSHL
|242,60
|3.925.953
|% -8,63
|
|CMBTN
|218,70
|12.885.039
|% -7,25
|
|EREGL
|19,84
|1.145.446.128
|% -3,31
|
|SISE
|8,34
|1.144.358.446
|% 1,96
|
|GARAN
|9,18
|1.102.715.570
|% 0,44
|
|GENIL
|15,36
|887.010.097
|% 7,41
|
|KRDMD
|8,00
|770.959.161
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,48
|457.695.525
|% 1,64
|
|SISE
|8,34
|1.144.358.446
|% 1,96
|
|GARAN
|9,18
|1.102.715.570
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,87
|191.062.595
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,00
|770.959.161
|% 0,38
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5999
|8,6108
|% -0,32
|
|Euro
|10,0841
|10,0926
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,8938
|11,9534
|% -0,22
|
|Frank
|9,3000
|9,3560
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2909
|2,3024
|% -0,19
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-6,01
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.181
|3.229
|-28,00
|
|Tam
|3.165
|3.245
|-25,71
|
|Yarım
|1.530
|1.570
|-12,44
|
|Çeyrek
|767
|785
|-6,22
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,93
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:51IHLAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 0.61 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 333, 688 adet işlem
-
16:49XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 12, 013.00 milyon TL de
-
16:49YAYLA
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 460, 614 adet işlem
-
16:47FORMT
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 549, 012 adet işlem
-
16:45FORMT
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 534, 162 adet işlem