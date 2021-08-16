***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.08.2021 10:20
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 0
9/08/2021- 13/08/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958202
BIST
13:041.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
13:048,4670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0501
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4447
13:049,9837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0687
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
13:04483,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,91
|Açılış
|: 483,62
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,33
BIST En Aktif Hisseler13:04
|IZFAS
|6,82
|4.431.874
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.720.070
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|410.475
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|372.093
|% 9,97
|
|PENTA
|71,85
|5.475.226
|% 9,95
|
|KGYO
|7,03
|13.619.975
|% -9,29
|
|DAGI
|3,90
|67.042.358
|% -8,24
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|MARKA
|5,00
|2.490.871
|% -3,85
|
|IHEVA
|1,05
|9.335.646
|% -3,67
|
|GARAN
|9,44
|865.308.158
|% 1,83
|
|THYAO
|12,63
|483.337.714
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,55
|342.575.417
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,63
|331.075.316
|% 2,74
|
|ISCTR
|5,55
|280.431.124
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,55
|342.575.417
|% 2,41
|
|GARAN
|9,44
|865.308.158
|% 1,83
|
|ODAS
|1,38
|123.384.864
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,63
|331.075.316
|% 2,74
|
|ISCTR
|5,55
|280.431.124
|% 2,59
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4652
|8,4670
|% -0,59
|
|Euro
|9,9778
|9,9837
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,7018
|11,7605
|% -0,62
|
|Frank
|9,2289
|9,2845
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2511
|2,2624
|% -0,58
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,72
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|-24,00
|
|Tam
|3.195
|3.276
|-25,12
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|-12,15
|
|Çeyrek
|775
|792
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|-0,78
|