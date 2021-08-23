***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.08.2021 09:58
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca
16/08/2021- 20/08/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959939
BIST
13:041.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,37
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:048,4753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0093
|Açılış
|: 64,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 64,7500
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:049,9372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9700
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:046,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,09
|Açılış
|: 6,37
|
|Önceki Kapanış
|: 6,29
|
6,39
En Düşük
6,27
BIST En Aktif Hisseler13:04
|BRLSM
|11,01
|556.116.573
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.207.952
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.073.391
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.589.057
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.369.414
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.223.610
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|MMCAS
|5,36
|194.775
|% -5,13
|
|VKING
|6,70
|3.077.547
|% -4,69
|
|BRLSM
|11,01
|556.116.573
|% 9,99
|
|SISE
|8,89
|499.587.322
|% 2,18
|
|GARAN
|9,47
|492.598.751
|% 1,07
|
|SASA
|28,28
|438.388.024
|% 1,36
|
|THYAO
|12,45
|333.299.868
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,72
|328.764.010
|% 2,33
|
|SISE
|8,89
|499.587.322
|% 2,18
|
|PETKM
|6,08
|329.085.779
|% 2,18
|
|GARAN
|9,47
|492.598.751
|% 1,07
|
|BRLSM
|11,01
|556.116.573
|% 9,99
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4732
|8,4753
|% -0,11
|
|Euro
|9,9332
|9,9372
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,5415
|11,5994
|% 0,16
|
|Frank
|9,2007
|9,2562
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2514
|2,2626
|% -0,19
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,19
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|0,65
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,31
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|66,65
|66,65
|1,90
|