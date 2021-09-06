***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.09.2021 09:30
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 31/08/2021- 03/09/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961867
BIST
10:221.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.476
En Düşük
1.470
10:228,2940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
10:229,8447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0496
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8292
10:22487,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,00
|Açılış
|: 487,17
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler10:22
|YEOTK
|24,20
|490.486
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|3.555.725
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,16
|7.656.699
|% 9,94
|
|AKYHO
|2,70
|24.851.197
|% 9,76
|
|EGEPO
|7,29
|163.423.929
|% 9,62
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|VKING
|6,54
|193.434
|% -4,80
|
|FRIGO
|18,27
|6.479.280
|% -3,84
|
|CIMSA
|26,18
|28.301.570
|% -3,54
|
|SNKRN
|26,00
|153.608
|% -3,20
|
|YKBNK
|2,71
|218.789.522
|% 3,83
|
|GARAN
|9,90
|213.894.618
|% 0,81
|
|EGEPO
|7,29
|163.423.929
|% 9,62
|
|SASA
|28,58
|87.966.738
|% 0,63
|
|THYAO
|12,87
|85.105.682
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,71
|218.789.522
|% 3,83
|
|EGEPO
|7,29
|163.423.929
|% 9,62
|
|GARAN
|9,90
|213.894.618
|% 0,81
|
|YYAPI
|1,38
|25.458.555
|% 9,52
|
|MARTI
|2,14
|41.978.462
|% 3,38
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2906
|8,2940
|% -0,13
|
|Euro
|9,8388
|9,8447
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,4543
|11,5118
|% -0,22
|
|Frank
|9,0222
|9,0766
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2054
|2,2164
|% -0,11
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,53
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|