***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.09.2021 12:04
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 27.09.2021 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965479
BIST
13:321.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,41
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
13:328,8885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0712
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8890
En Düşük
8,8095
13:3210,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0676
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4021
En Düşük
10,2978
13:32496,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,65
|Açılış
|: 496,88
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler13:32
|YEOTK
|88,55
|25.439.041
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|30.803.704
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.602.374
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.319.045
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.569.384
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|213.263
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.529.983
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.547.222
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|426.214
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,04
|88.787.409
|% -9,61
|
|THYAO
|13,72
|669.331.150
|% 1,40
|
|GARAN
|8,89
|585.143.169
|% -0,34
|
|TUPRS
|112,60
|455.525.389
|% 0,54
|
|KRDMD
|6,30
|287.959.610
|% -1,10
|
|PETKM
|6,35
|238.098.593
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,34
|213.831.094
|% -0,85
|
|GARAN
|8,89
|585.143.169
|% -0,34
|
|ODAS
|1,36
|74.420.156
|% 1,49
|
|THYAO
|13,72
|669.331.150
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,30
|287.959.610
|% -1,10
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8822
|8,8885
|% 0,81
|
|Euro
|10,3796
|10,3862
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0636
|12,1241
|% 0,19
|
|Frank
|9,5300
|9,5874
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3616
|2,3735
|% 0,78
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-13,37
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-12,00
|
|Tam
|3.273
|3.355
|-11,66
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-5,63
|
|Çeyrek
|793
|812
|-2,82
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|0,62
|