***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.09.2021 19:09
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 30.09.2021 vade tarihli Pay ve BIST30 Endeks varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965972
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0476
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05502,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,86
|Açılış
|: 502,67
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|25,10
|73.193.138
|% 1,29
|
|BRLSM
|9,61
|33.875.281
|% 0,10
|
|EGEPO
|5,64
|16.623.641
|% 0,00
|
|ORCAY
|16,90
|163.039.673
|% -1,46
|
|TEZOL
|14,69
|83.667.847
|% -3,42
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|KIMMR
|3,21
|132.950.583
|% -4,18
|
|TEZOL
|14,69
|83.667.847
|% -3,42
|
|ORCAY
|16,90
|163.039.673
|% -1,46
|
|EGEPO
|5,64
|16.623.641
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8915
|8,8952
|% -0,24
|
|Euro
|10,3011
|10,3081
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,9263
|11,9861
|% -0,03
|
|Frank
|9,4781
|9,5352
|% -0,21
|
|Riyal
|2,3629
|2,3748
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|31,53
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,13
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,72
|