***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.10.2021 10:47
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 30.09.2021 vade tarihli DAX Endeksi varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966022
BIST
12:041.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,52
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.400
En Düşük
1.395
12:048,8572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:0410,2746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0325
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:04499,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,84
|Açılış
|: 499,94
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:03
|GARFA
|12,87
|4.318.785
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|124.942.542
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.391.640
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|RALYH
|5,29
|146.004
|% -9,88
|
|BIOEN
|30,34
|87.104.189
|% -8,39
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|EUYO
|3,48
|1.659.653
|% -6,70
|
|SUMAS
|84,10
|8.158
|% -4,86
|
|GARAN
|9,23
|523.599.497
|% -0,11
|
|SISE
|8,27
|518.820.521
|% 0,98
|
|THYAO
|13,92
|302.015.831
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,38
|256.912.091
|% -1,24
|
|TUPRS
|114,30
|188.375.774
|% -0,26
|
|YKBNK
|2,38
|256.912.091
|% -1,24
|
|SISE
|8,27
|518.820.521
|% 0,98
|
|GARAN
|9,23
|523.599.497
|% -0,11
|
|KIMMR
|3,50
|187.664.054
|% 9,03
|
|TSKB
|1,19
|51.352.438
|% -0,83
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8550
|8,8579
|% -0,34
|
|Euro
|10,2596
|10,2620
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,9116
|11,9713
|% -0,16
|
|Frank
|9,4809
|9,5380
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3574
|2,3692
|% -0,14
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-3,87
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.290
|3.372
|4,55
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|2,20
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,48
|