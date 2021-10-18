***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.10.2021 10:03
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 11/10/2021- 15/10/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971171
BIST
12:501.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
12:509,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0291
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
12:5010,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0181
|Açılış
|: 10,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
12:50525,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 525,92
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler12:48
|KSTUR
|265,10
|392.613
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.789.079
|% 9,97
|
|MERIT
|31,68
|27.830.626
|% 8,72
|
|DOBUR
|29,58
|2.992.527
|% 6,79
|
|PRKAB
|16,67
|76.155.457
|% 6,59
|
|CEOEM
|9,72
|110.821.028
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,08
|102.465.120
|% -8,81
|
|EUYO
|3,75
|1.013.379
|% -5,30
|
|BAYRK
|8,46
|25.375.245
|% -5,05
|
|ISBIR
|56,90
|128.765
|% -4,93
|
|GARAN
|8,83
|921.988.495
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,09
|554.292.402
|% 2,16
|
|SISE
|8,16
|507.492.058
|% 1,24
|
|THYAO
|14,42
|431.444.625
|% -1,50
|
|TUPRS
|127,00
|406.454.903
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,33
|315.847.104
|% -0,85
|
|GARAN
|8,83
|921.988.495
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,09
|554.292.402
|% 2,16
|
|TSKB
|1,20
|84.869.161
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|92.100.930
|% -1,38
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2870
|9,2908
|% 0,32
|
|Euro
|10,7627
|10,7666
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,7070
|12,7708
|% 0,10
|
|Frank
|9,9803
|10,0405
|% -0,13
|
|Riyal
|2,4659
|2,4783
|% 0,17
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,67
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.529
|9,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|10,39
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|5,03
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,51
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,57
|