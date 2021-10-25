***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.10.2021 11:00
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 18/10/2021- 22/10/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972135
BIST
11:151.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.488
En Düşük
1.471
11:159,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1331
|Açılış
|: 9,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
11:1511,3644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1720
|Açılış
|: 11,3255
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
11:15564,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 11,15
|Açılış
|: 564,72
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:15
|MERIT
|26,18
|23.264.383
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.068.093
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|62.814.488
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|80.481.643
|% 9,91
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|RALYH
|5,55
|363.677
|% -3,98
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|AGESA
|20,70
|1.544.805
|% -3,45
|
|GARAN
|9,05
|802.127.462
|% -0,77
|
|GUBRF
|63,60
|371.398.818
|% 8,16
|
|YKBNK
|2,61
|354.567.380
|% 1,16
|
|TUPRS
|140,70
|291.050.530
|% 1,08
|
|KRDMD
|7,53
|285.162.171
|% 0,13
|
|YKBNK
|2,61
|354.567.380
|% 1,16
|
|GARAN
|9,05
|802.127.462
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,97
|148.438.812
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,47
|211.123.632
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,53
|285.162.171
|% 0,13
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7288
|9,7357
|% 1,39
|
|Euro
|11,3255
|11,3644
|% 1,54
|
|Sterlin
|13,4117
|13,4790
|% 1,86
|
|Frank
|10,6024
|10,6663
|% 1,53
|
|Riyal
|2,5933
|2,6063
|% 1,59
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|9,23
|
|Altın Gr.
|565
|565
|11,30
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,18
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,59
|