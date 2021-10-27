***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.10.2021 18:55
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 27.10.2021 vade tarihli BIST30 ve Pay senedi varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973051
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0424
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0105
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,26
|Açılış
|: 548,67
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4898
|9,4933
|% -0,44
|
|Euro
|11,0391
|11,0565
|% -0,09
|
|Sterlin
|13,0210
|13,0863
|% -0,54
|
|Frank
|10,3125
|10,3746
|% -0,18
|
|Riyal
|2,5246
|2,5372
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|3,69
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|-1,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında