***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.10.2021 10:18
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 27.10.2021 vade tarihli DAX Endeksi varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973138
BIST
10:251.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.520
En Düşük
1.517
10:259,5612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0811
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5754
En Düşük
9,4668
10:2511,1091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0820
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1091
En Düşük
11,0056
10:25554,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,92
|Açılış
|: 554,88
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
555,03
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SELVA
|10,91
|27.532.610
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|14.659.221
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|6.988.451
|% 9,86
|
|GOZDE
|6,67
|131.295.751
|% 9,52
|
|RHEAG
|2,38
|1.555.829
|% 7,21
|
|GOODY
|8,04
|20.482.571
|% -5,85
|
|DYOBY
|9,80
|7.411.739
|% -3,92
|
|TURSG
|4,93
|35.792.450
|% -3,52
|
|DOKTA
|28,00
|465.164
|% -3,45
|
|TIRE
|8,90
|7.500.535
|% -3,26
|
|GARAN
|9,57
|518.362.433
|% 0,10
|
|SISE
|8,65
|174.161.480
|% -1,48
|
|EREGL
|19,87
|160.108.469
|% 0,51
|
|THYAO
|14,81
|142.212.794
|% -0,27
|
|GOZDE
|6,67
|131.295.751
|% 9,52
|
|GARAN
|9,57
|518.362.433
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,66
|69.796.621
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,49
|124.136.143
|% 4,77
|
|GOZDE
|6,67
|131.295.751
|% 9,52
|
|SISE
|8,65
|174.161.480
|% -1,48
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5587
|9,5612
|% 0,86
|
|Euro
|11,1017
|11,1091
|% 0,74
|
|Sterlin
|13,1227
|13,1885
|% 1,01
|
|Frank
|10,3789
|10,4414
|% 0,88
|
|Riyal
|2,5442
|2,5570
|% 0,92
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|5,69
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,79
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,05
|
|B. Petrol
|83,18
|83,18
|-0,69
|