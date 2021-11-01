***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.11.2021 10:40
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca
25/10/2021- 29/10/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973344
BIST
10:291.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.526
En Düşük
1.516
10:299,5578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0318
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
10:2911,0508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0631
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0130
10:29547,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,36
|Açılış
|: 547,66
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ZRGYO
|2,20
|3.912.348
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|26.631.931
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,96
|93.761.363
|% 9,96
|
|HEDEF
|3,43
|32.578.514
|% 9,94
|
|DOBUR
|58,00
|8.326.427
|% 8,92
|
|EGSER
|14,50
|9.940.109
|% -8,52
|
|FRIGO
|19,52
|4.971.301
|% -7,05
|
|AKSEN
|7,00
|15.084.089
|% -6,91
|
|RHEAG
|2,15
|702.835
|% -6,52
|
|PRKAB
|21,20
|12.375.613
|% -6,19
|
|GARAN
|9,85
|356.416.334
|% 0,00
|
|SISE
|8,41
|173.376.407
|% -2,89
|
|SASA
|30,16
|155.464.648
|% -2,84
|
|THYAO
|15,06
|146.416.001
|% 0,60
|
|GUBRF
|71,00
|142.764.961
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,98
|43.475.173
|% 0,51
|
|GOZDE
|6,93
|97.002.537
|% 3,59
|
|KLGYO
|2,14
|24.091.055
|% 5,42
|
|HEDEF
|3,43
|32.578.514
|% 9,94
|
|ODAS
|1,41
|13.076.656
|% 0,71
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5488
|9,5532
|% -0,38
|
|Euro
|11,0380
|11,0462
|% -0,61
|
|Sterlin
|12,9976
|13,0628
|% -0,62
|
|Frank
|10,3770
|10,4396
|% -0,49
|
|Riyal
|2,5379
|2,5507
|% -0,43
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,48
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-0,25
|
Seans Raporu
10:27
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