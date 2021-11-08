***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.11.2021 11:03
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca
01
/
11
/2021-
05
/11/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975548
BIST
13:551.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,52
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
13:559,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0405
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7284
En Düşük
9,6551
13:5511,2584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0392
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2629
En Düşük
11,1772
13:55567,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,86
|Açılış
|: 567,83
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,39
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler13:55
|SNPAM
|16,28
|585.233
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.524.458
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|82.980.384
|% 9,93
|
|KRGYO
|6,91
|54.738.082
|% 8,48
|
|KARYE
|14,44
|137.508.129
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.803.494
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|TUREX
|13,45
|30.946.311
|% -4,41
|
|IZFAS
|6,37
|1.371.207
|% -4,07
|
|PGSUS
|92,95
|377.141.261
|% 0,54
|
|KOZAL
|108,40
|283.431.889
|% 2,26
|
|VAKBN
|3,75
|202.539.881
|% 1,90
|
|HALKB
|4,68
|160.379.151
|% 1,74
|
|TAVHL
|29,04
|148.012.829
|% 0,83
|
|ODAS
|1,48
|132.353.135
|% 0,68
|
|ADESE
|1,10
|59.002.086
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,05
|79.181.960
|% -0,49
|
|HALKB
|4,68
|160.379.151
|% 1,74
|
|MRGYO
|0,97
|23.466.764
|% 2,11
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7170
|9,7197
|% 0,42
|
|Euro
|11,2509
|11,2584
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,0733
|13,1388
|% 0,36
|
|Frank
|10,5815
|10,6452
|% 0,12
|
|Riyal
|2,5838
|2,5968
|% 0,43
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,72
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.733
|3.827
|9,99
|
|Yarım
|1.804
|1.851
|4,83
|
|Çeyrek
|905
|926
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,58
|0,04
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|0,93
|