***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.11.2021 15:56
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09/11/2021 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 218 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 10/11/2021 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976269
BIST
16:071.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 18,49
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
16:079,7311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
16:0711,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0518
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
16:07571,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,62
|Açılış
|: 571,24
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler16:05
|TSPOR
|6,18
|27.147.992
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,66
|133.686.392
|% 9,81
|
|GSDDE
|4,27
|31.294.331
|% 7,83
|
|NATEN
|36,76
|48.905.243
|% 6,86
|
|KARYE
|13,00
|173.321.235
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.700.689
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.134.391
|% -9,90
|
|INVEO
|28,78
|14.510.236
|% -8,92
|
|AKFGY
|5,43
|34.844.833
|% -8,28
|
|PETKM
|7,04
|2.765.515.913
|% 3,23
|
|GARAN
|10,84
|2.190.286.678
|% 0,56
|
|THYAO
|18,05
|2.144.115.469
|% 0,00
|
|SISE
|9,39
|1.759.311.565
|% 4,68
|
|YKBNK
|3,13
|1.112.666.256
|% 2,96
|
|PETKM
|7,04
|2.765.515.913
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,13
|1.112.666.256
|% 2,96
|
|ODAS
|1,54
|443.572.498
|% 4,05
|
|GARAN
|10,84
|2.190.286.678
|% 0,56
|
|SISE
|9,39
|1.759.311.565
|% 4,68
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7249
|9,7286
|% 0,53
|
|Euro
|11,2637
|11,2702
|% 0,43
|
|Sterlin
|13,1547
|13,2207
|% 0,48
|
|Frank
|10,5886
|10,6523
|% 0,34
|
|Riyal
|2,5861
|2,5991
|% 0,51
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,34
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.773
|3.830
|3,00
|
|Tam
|3.758
|3.852
|6,60
|
|Yarım
|1.816
|1.863
|3,19
|
|Çeyrek
|911
|932
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,65
|83,65
|0,22
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:18GSRAY
Yüzde 6.63 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 048, 762 adet işlem
-
16:16GSDHO
Yüzde 4.68 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 335, 798 adet işlem
-
16:15GSRAY
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 637, 485 adet işlem
-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 38 artarak (% 1.34 ) 1, 771
-
16:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, YKBNK, ODAS