***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.11.2021 11:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 08/11/2021- 12/11/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977687
BIST
16:001.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,89%
|| 63,74
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:0010,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0204
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:0011,4759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0234
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:00600,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,61
|Açılış
|: 600,59
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:00
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.360.029
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|167.574.995
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|915.605.819
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|31.108.214
|% -9,97
|
|ADESE
|1,11
|618.935.129
|% -9,02
|
|PENTA
|178,90
|23.745.477
|% -8,40
|
|VAKFN
|5,92
|135.728.490
|% -7,21
|
|BASGZ
|14,45
|662.124.930
|% -7,19
|
|THYAO
|17,69
|2.588.981.937
|% -0,73
|
|PETKM
|7,89
|1.626.212.404
|% 3,14
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.360.029
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,74
|1.179.042.257
|% 3,06
|
|SISE
|9,92
|1.139.035.859
|% 3,77
|
|ADESE
|1,11
|618.935.129
|% -9,02
|
|SKBNK
|1,23
|547.996.804
|% 6,96
|
|TSKB
|1,70
|741.496.380
|% 7,59
|
|YKBNK
|3,39
|939.867.634
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,15
|480.970.651
|% 4,37
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0145
|10,0200
|% 0,20
|
|Euro
|11,4658
|11,4759
|% 0,20
|
|Sterlin
|13,4215
|13,4888
|% 0,30
|
|Frank
|10,8458
|10,9111
|% 0,26
|
|Riyal
|2,6649
|2,6782
|% 0,25
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,04
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.959
|4.019
|-3,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|-0,05
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|-0,02
|
|Çeyrek
|956
|978
|-0,02
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,92
|80,92
|-1,25
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:10SAHOL
Yüzde 9.62 oranında artışla 14.02 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 418, 525 adet işlem
-
16:09KLKIM
Yüzde 7.23 oranında artışla 16.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 482, 756 adet işlem
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TUPRS, BIMAS
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 65 artarak (% 4.33 ) 1, 511
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YKBNK, VAKBN, DOBUR, DIRIT, AKBNK, ISCTR, GARAN, GOZDE