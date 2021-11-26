***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.11.2021 10:49
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 25.11.2021 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979734
BIST
10:421.794
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -25,44
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
10:4212,0168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0170
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
10:4213,5118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0444
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
10:42697,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 7,36
|Açılış
|: 697,66
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|23.457.054
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|MIATK
|25,42
|77.330.080
|% 9,95
|
|IDEAS
|33,54
|3.262.436
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,14
|26.995.031
|% -7,43
|
|TAVHL
|27,74
|104.487.763
|% -5,97
|
|PGSUS
|92,15
|124.035.126
|% -5,87
|
|TACTR
|23,40
|981.490
|% -5,87
|
|THYAO
|17,78
|458.715.199
|% -5,32
|
|GARAN
|11,60
|268.761.321
|% -1,19
|
|KRDMD
|8,73
|254.208.354
|% -1,69
|
|SISE
|11,91
|239.038.807
|% -0,08
|
|HALKB
|5,33
|218.622.185
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,24
|176.176.429
|% -2,70
|
|EKGYO
|2,17
|114.010.336
|% -1,81
|
|HALKB
|5,33
|218.622.185
|% 1,52
|
|ODAS
|1,60
|65.091.475
|% -1,23
|
|TSKB
|1,48
|47.364.174
|% -1,33
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0056
|12,0168
|% 0,14
|
|Euro
|13,4952
|13,5118
|% 0,33
|
|Sterlin
|15,9520
|16,0320
|% 0,08
|
|Frank
|12,8780
|12,9556
|% 0,85
|
|Riyal
|3,1974
|3,2134
|% 0,26
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|14,82
|
|Altın Gr.
|696
|696
|5,85
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,14
|9,15
|0,03
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-2,86
|