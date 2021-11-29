***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.11.2021 10:17
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca
22/11/2021- 26/11/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979978
BIST
10:531.784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.779
10:5312,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1870
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
10:5314,1617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1527
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
10:53729,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 16,88
|Açılış
|: 729,93
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler10:53
|KTSKR
|31,24
|39.058.942
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|6.971.706
|% 10,00
|
|PRKAB
|87,00
|128.009.369
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|13.769.337
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|IDEAS
|30,20
|11.081.884
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|DURDO
|19,07
|24.563.605
|% -8,58
|
|FRIGO
|3,82
|16.760.414
|% -7,95
|
|BJKAS
|5,39
|33.269.555
|% -6,42
|
|THYAO
|17,15
|818.944.942
|% 0,94
|
|SISE
|12,02
|291.943.460
|% 0,67
|
|ASELS
|21,30
|231.759.053
|% 3,00
|
|MIATK
|26,98
|217.526.957
|% 6,14
|
|KRDMD
|8,68
|213.901.205
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,25
|126.842.810
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,20
|174.188.642
|% 0,31
|
|THYAO
|17,15
|818.944.942
|% 0,94
|
|TSKB
|1,46
|56.912.791
|% -0,68
|
|ODAS
|1,53
|57.236.128
|% -0,65
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5423
|12,5560
|% 1,51
|
|Euro
|14,1347
|14,1617
|% 1,09
|
|Sterlin
|16,8165
|16,9009
|% 2,09
|
|Frank
|13,6076
|13,6896
|% 1,93
|
|Riyal
|3,3640
|3,3808
|% 2,33
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|1,82
|
|Altın Gr.
|731
|731
|17,66
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,53
|0,33
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|3,17
|