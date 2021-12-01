***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.12.2021 10:33
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 30.11.2021 vade tarihli DAX Endeksi varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980416
BIST
11:141.853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 43,66
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:1413,6104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0607
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:1415,4799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0466
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:14769,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -8,89
|Açılış
|: 769,95
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.925
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.892.537
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.765.199
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|57.250.315
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|60,00
|6.262.206
|% -9,77
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,09
|823.705.856
|% 5,05
|
|SISE
|13,14
|708.024.492
|% 4,70
|
|KRDMD
|8,89
|592.238.417
|% 3,98
|
|GARAN
|11,59
|576.614.308
|% 1,49
|
|SASA
|45,30
|523.631.691
|% 4,38
|
|TSKB
|1,50
|131.054.821
|% 1,35
|
|KRDMD
|8,89
|592.238.417
|% 3,98
|
|YKBNK
|3,25
|217.341.687
|% 2,52
|
|PETKM
|7,98
|512.104.062
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,27
|143.197.501
|% 1,34
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5825
|13,6104
|% -0,44
|
|Euro
|15,3925
|15,4799
|% -0,30
|
|Sterlin
|17,8495
|17,9390
|% -1,52
|
|Frank
|14,5899
|14,6778
|% -1,62
|
|Riyal
|3,5743
|3,5922
|% -1,60
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|12,75
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-9,07
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|-0,13
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|2,46
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:26SARKY
Yüzde 7.39 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 537, 495 adet işlem
-
11:25XU100
Endeks 1, 853 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 8, 984.00 milyon TL de
-
11:24AKFGY
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 307, 728 adet işlem
-
11:23IHLGM
Yüzde 5.68 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 210, 960 adet işlem
-
11:21FRIGO
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 154, 254 adet işlem