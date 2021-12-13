***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.12.2021 12:39
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi
uyarınca
06/12/2021- 10/12/2021 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982868
BIST
13:282.097
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 61,62
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.099
En Düşük
2.048
13:2814,2991
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,4157
|Açılış
|: 14,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,6348
En Düşük
13,8186
13:2816,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3838
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,4927
En Düşük
15,6338
13:28824,83
En Yüksek
|Değişim
|: 3,64%
|| 28,96
|Açılış
|: 824,83
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
793,18
BIST En Aktif Hisseler13:28
|SONME
|37,62
|459.152
|% 10,00
|
|INTEM
|91,05
|18.281.450
|% 9,96
|
|ALKA
|19,44
|10.271.859
|% 9,95
|
|NIBAS
|13,83
|90.782.213
|% 9,94
|
|HEDEF
|5,92
|20.780.849
|% 9,83
|
|DOBUR
|124,20
|1.766.124
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|87.087.951
|% -9,99
|
|TUREX
|13,59
|13.383.848
|% -9,94
|
|EGEPO
|7,74
|9.474.040
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,94
|985.626
|% -9,84
|
|THYAO
|22,72
|1.890.498.370
|% 2,16
|
|KRDMD
|11,43
|1.881.867.732
|% 4,96
|
|SISE
|16,43
|1.463.445.215
|% 4,05
|
|GARAN
|11,82
|1.306.647.398
|% 0,77
|
|ASELS
|25,64
|1.261.534.012
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,54
|893.517.305
|% 1,20
|
|YKBNK
|3,63
|753.740.806
|% 2,25
|
|KRDMD
|11,43
|1.881.867.732
|% 4,96
|
|PETKM
|9,66
|1.180.172.615
|% 4,21
|
|GARAN
|11,82
|1.306.647.398
|% 0,77
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2735
|14,2991
|% 2,99
|
|Euro
|16,0884
|16,1070
|% 2,44
|
|Sterlin
|18,9277
|19,0226
|% 3,05
|
|Frank
|15,4463
|15,5394
|% 2,85
|
|Riyal
|3,8101
|3,8292
|% 3,26
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|1,71
|
|Altın Gr.
|823
|824
|27,77
|
|Cumhuriyet
|5.426
|5.508
|139,00
|
|Tam
|5.412
|5.565
|169,50
|
|Yarım
|2.616
|2.692
|81,99
|
|Çeyrek
|1.312
|1.346
|40,99
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,24
|0,34
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,07
|