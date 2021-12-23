***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.12.2021 17:50
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz ekli tablodaki varantların dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsaların tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem sıraları belirtilen tarihte kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985848
BIST
17:391.793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -10,81
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:3911,4024
En Yüksek
|Değişim
|: -6,46%
|| -0,7875
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:3912,9406
En Yüksek
|Değişim
|: -6,50%
|| -0,8995
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:39656,13
En Yüksek
|Değişim
|: -7,30%
|| -51,67
|Açılış
|: 656,13
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:37
|PENTA
|359,70
|32.327.423
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.875.047
|% 9,98
|
|UNLU
|5,84
|33.174.009
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.180.130
|% 9,98
|
|OZRDN
|8,06
|8.969.569
|% 9,96
|
|DZGYO
|2,34
|84.714.040
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.520.983
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.899.193
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,82
|3.778.046.864
|% -0,51
|
|SISE
|12,82
|2.906.404.924
|% -3,46
|
|EREGL
|25,80
|2.336.695.654
|% 1,42
|
|KRDMD
|8,90
|1.848.635.925
|% -4,30
|
|THYAO
|19,06
|1.763.603.411
|% 0,95
|
|YKBNK
|3,57
|1.614.759.819
|% 2,59
|
|GARAN
|11,82
|3.778.046.864
|% -0,51
|
|SISE
|12,82
|2.906.404.924
|% -3,46
|
|KRDMD
|8,90
|1.848.635.925
|% -4,30
|
|DOHOL
|2,74
|540.277.361
|% -1,44
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3744
|11,4024
|% -6,46
|
|Euro
|12,8861
|12,9406
|% -6,50
|
|Sterlin
|15,0944
|15,1701
|% -7,13
|
|Frank
|12,2267
|12,3003
|% -7,51
|
|Riyal
|3,0005
|3,0155
|% -7,38
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-3,22
|
|Altın Gr.
|661
|662
|-46,21
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,35
|8,36
|-0,60
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|
Seans Raporu
17:37
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17:52BOSSA
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 35 artarak (% 0.02 ) 1, 603
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, PENTA, OSTIM, TETMT, UNLU, OYLUM, HEDEF, METRO, KATMR, OZRDN
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17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOCO, PRKAB, DZGYO, DOBUR, NIBAS, EPLAS