***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.01.2022 10:03
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 27/12/2021- 01/01/202
2 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987735
BIST
14:011.914
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 56,20
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:0113,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0735
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
14:0115,1730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0667
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
14:01786,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 7,15
|Açılış
|: 786,81
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:59
|CRFSA
|42,02
|3.143.222
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.390.900
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.945.043
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.556.282
|% 9,62
|
|INTEM
|98,00
|6.603.725
|% 9,50
|
|DOBUR
|65,60
|3.256.311
|% -6,95
|
|NIBAS
|14,09
|17.754.731
|% -5,56
|
|BAGFS
|16,57
|42.758.448
|% -5,31
|
|AKGRT
|10,23
|8.816.972
|% -3,49
|
|RALYH
|12,84
|36.612.175
|% -3,09
|
|THYAO
|20,92
|1.059.536.495
|% 4,50
|
|GARAN
|11,47
|965.341.804
|% 1,77
|
|EREGL
|28,80
|762.370.945
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,46
|679.324.521
|% 2,37
|
|SISE
|13,71
|592.102.545
|% 2,47
|
|YKBNK
|3,46
|679.324.521
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|167.969.742
|% 2,99
|
|GARAN
|11,47
|965.341.804
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,18
|146.648.693
|% 1,87
|
|TSKB
|1,48
|86.430.065
|% 2,78
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3014
|13,3280
|% 0,55
|
|Euro
|15,1114
|15,1730
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,0308
|18,1213
|% 0,89
|
|Frank
|14,6057
|14,6937
|% 0,93
|
|Riyal
|3,5538
|3,5716
|% 0,96
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,09
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|1,14
|