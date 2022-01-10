***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.01.2022 14:30
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.
Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 03/01/2022- 07/01/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991659
BIST
14:202.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,51
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:2013,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0383
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:2015,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0285
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:20798,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,65
|Açılış
|: 798,96
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:18
|GEDZA
|20,04
|28.977.026
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.088.797
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.384.493
|% 9,94
|
|INTEM
|118,70
|24.516.848
|% 9,91
|
|ELITE
|18,12
|197.086.573
|% -8,67
|
|LIDFA
|4,40
|52.555.704
|% -7,56
|
|SANEL
|6,50
|6.387.291
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|SUMAS
|85,60
|235.152
|% -3,82
|
|THYAO
|26,84
|2.830.798.553
|% 7,62
|
|GARAN
|11,84
|1.657.423.421
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,76
|1.467.713.589
|% 1,38
|
|SISE
|15,11
|1.183.046.001
|% 1,68
|
|EREGL
|30,86
|1.145.746.954
|% 0,78
|
|YKBNK
|3,76
|1.041.835.323
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|577.325.092
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|1.657.423.421
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,76
|1.467.713.589
|% 1,38
|
|THYAO
|26,84
|2.830.798.553
|% 7,62
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8189
|13,8409
|% 0,25
|
|Euro
|15,6640
|15,6856
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,6958
|18,7895
|% -0,10
|
|Frank
|14,9202
|15,0100
|% -0,37
|
|Riyal
|3,6652
|3,6836
|% -0,04
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|4,62
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,52
|
|Cumhuriyet
|5.299
|5.379
|-22,00
|
|Tam
|5.276
|5.410
|-22,74
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-11,01
|
|Çeyrek
|1.279
|1.308
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,49
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|0,07
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|-0,09
|
Seans Raporu
14:18
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14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, GUBRF
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14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 49 artarak (% 1.45 ) 1, 854
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14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, ERBOS, UZERB, GEDZA, YUNSA
-
14:33
YUNSA, UZERB, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:33
IHAAS, LIDFA, RALYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında