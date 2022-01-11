***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.01.2022 19:05
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/01/2022 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 210 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 12/01/2022 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992832
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0173
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0865
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
18:05806,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,41
|Açılış
|: 806,77
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|19,03
|21.058.360
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|18.165.583
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.768.270
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
|
|PENTA
|350,00
|16.183.425
|% -9,35
|
|RALYH
|10,41
|96.966.819
|% -8,44
|
|IHAAS
|9,60
|16.991.850
|% -5,88
|
|FENER
|29,12
|72.399.344
|% -5,76
|
|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 4,13
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% -2,07
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8167
|13,8381
|% 0,13
|
|Euro
|15,7146
|15,7451
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,7881
|18,8823
|% 0,41
|
|Frank
|14,9104
|15,0002
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6752
|3,6937
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|12,72
|
|Altın Gr.
|806
|806
|5,93
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|0,08
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|1,58
|