***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.01.2022 10:48
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 10/01/2022- 14/01/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994618
BIST
15:022.099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 26,39
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
15:0213,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0126
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,4355
15:0215,4150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0130
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,3579
15:02790,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,67
|Açılış
|: 790,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler15:00
|TETMT
|429,80
|30.020.685
|% 9,98
|
|IHAAS
|12,12
|11.801.278
|% 9,98
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
|
|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.303.644
|% 9,96
|
|AKFGY
|7,98
|17.578.550
|% -9,93
|
|PSGYO
|15,59
|231.359.326
|% -8,67
|
|ERCB
|49,82
|60.614.696
|% -8,59
|
|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
|
|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
|
|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
|
|THYAO
|28,40
|1.807.763.459
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,24
|1.416.457.032
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,90
|1.350.787.509
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,49
|561.044.102
|% 2,47
|
|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,98
|760.032.056
|% 2,58
|
|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
|
|HALKB
|5,46
|935.253.016
|% 6,02
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4963
|13,5066
|% -0,09
|
|Euro
|15,4001
|15,4150
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,3879
|18,4801
|% -0,27
|
|Frank
|14,7049
|14,7935
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5864
|3,6043
|% -0,15
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|4,67
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,14
|
|Cumhuriyet
|5.247
|5.326
|-3,00
|
|Tam
|5.222
|5.353
|-2,56
|
|Yarım
|2.524
|2.589
|-1,24
|
|Çeyrek
|1.266
|1.295
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|0,04
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,31
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:17EUHOL
Yüzde 6.11 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 374, 509 adet işlem
-
15:16CMBTN
Yüzde 7.70 oranında artışla 226.70 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 294 adet işlem
-
15:15ESCOM
Yüzde 5.77 oranında artışla 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 172, 353 adet işlem
-
15:14KRTEK
Yüzde 7.22 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 728, 550 adet işlem
-
15:13XU100
Endeks 2, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 22, 429.00 milyon TL de