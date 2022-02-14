***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.02.2022 10:21
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 07/02/2022- 11/02/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001439
BIST
15:462.013
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -37,80
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.026
En Düşük
1.971
15:4613,5598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0568
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,5999
En Düşük
13,4772
15:4615,3668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0327
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
15:46807,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,37
|Açılış
|: 807,79
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
811,76
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DERIM
|4,43
|71.712
|% 23,74
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.727.305
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|169.534.867
|% 9,95
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|DESA
|10,10
|16.200.076
|% -8,51
|
|ORCAY
|27,96
|137.200.084
|% -8,21
|
|AVOD
|3,69
|18.459.993
|% -7,98
|
|YBTAS
|19.901,00
|40.879
|% -6,79
|
|THYAO
|28,78
|3.549.414.778
|% -2,84
|
|ASELS
|21,90
|1.673.554.853
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,04
|1.401.171.495
|% -1,46
|
|KRDMD
|11,68
|1.248.539.241
|% -2,59
|
|EREGL
|28,10
|1.122.680.353
|% -3,37
|
|YKBNK
|4,04
|1.401.171.495
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,29
|428.405.780
|% -1,29
|
|THYAO
|28,78
|3.549.414.778
|% -2,84
|
|KRDMD
|11,68
|1.248.539.241
|% -2,59
|
|ODAS
|1,27
|111.083.603
|% -2,31
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5545
|13,5598
|% 0,42
|
|Euro
|15,3587
|15,3668
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,2629
|18,3545
|% 0,10
|
|Frank
|14,6055
|14,6935
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6028
|3,6209
|% 0,41
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-5,99
|
|Altın Gr.
|810
|810
|1,72
|
|Cumhuriyet
|5.375
|5.456
|23,00
|
|Tam
|5.348
|5.484
|24,28
|
|Yarım
|2.585
|2.653
|11,75
|
|Çeyrek
|1.297
|1.326
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,09
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-0,56
|
Seans Raporu
15:46
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