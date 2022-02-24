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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

24.02.2022 10:58
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 23.02.2022 vade
tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003982


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HUNER 2,57 252.198.176 % 6,20  
DAGHL 13,99 2.493.451 % 3,63  
ISATR 456.348,20 456.348 % 0,00  
ISKUR 997.500,00 1.995.000 % 0,00  
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11:00 Alış Satış %  
Dolar 14,1722 14,1839 % 2,65  
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Riyal 3,7730 3,7919 % 2,76  
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Altın Gr. 887 887 38,88  
Cumhuriyet 5.628 5.713 -22,00  
Tam 5.603 5.743 -25,45  
Yarım 2.708 2.778 -12,31  
Çeyrek 1.358 1.389 -6,16  
Gümüş.Ons 25,10 25,12 0,54  
Gümüş Gr. 11,46 11,47 0,55  
B. Petrol 99 99 5,18  
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