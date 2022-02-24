***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.02.2022 10:58
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 23.02.2022 vade
tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003982
BIST
11:001.904
En Yüksek
|Değişim
|: -5,56%
|| -112,15
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
11:0014,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,3668
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
14,2389
En Düşük
13,7709
11:0016,1252
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,4674
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
16,1342
En Düşük
15,4856
11:00887,83
En Yüksek
|Değişim
|: 4,65%
|| 39,42
|Açılış
|: 887,83
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler11:00
|ALKA
|17,47
|11.026.861
|% 7,84
|
|HUNER
|2,57
|252.198.176
|% 6,20
|
|DAGHL
|13,99
|2.493.451
|% 3,63
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 0,00
|
|ISKUR
|997.500,00
|1.995.000
|% 0,00
|
|EGSER
|14,40
|5.631.075
|% -10,00
|
|PRKAB
|33,48
|5.391.227
|% -10,00
|
|ASUZU
|42,84
|6.908.290
|% -10,00
|
|ARMDA
|63,45
|739.510
|% -10,00
|
|DOBUR
|59,40
|807.271
|% -10,00
|
|THYAO
|25,66
|571.439.920
|% -8,62
|
|EREGL
|29,20
|430.202.529
|% -4,01
|
|KRDMD
|11,02
|316.484.839
|% -5,97
|
|GARAN
|11,25
|281.998.414
|% -3,27
|
|HUNER
|2,57
|252.198.176
|% 6,20
|
|HUNER
|2,57
|252.198.176
|% 6,20
|
|YKBNK
|3,68
|211.519.234
|% -6,12
|
|KRDMD
|11,02
|316.484.839
|% -5,97
|
|ODAS
|1,32
|35.976.661
|% -5,71
|
|EKGYO
|2,06
|52.932.054
|% -6,79
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1722
|14,1839
|% 2,65
|
|Euro
|16,0620
|16,1252
|% 2,99
|
|Sterlin
|19,0603
|19,1558
|% 2,17
|
|Frank
|15,3692
|15,4618
|% 2,55
|
|Riyal
|3,7730
|3,7919
|% 2,76
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|33,60
|
|Altın Gr.
|887
|887
|38,88
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,55
|
|B. Petrol
|99
|99
|5,18
|