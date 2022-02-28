***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.02.2022 10:05
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca
21
/02/2022-
25
/02/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004993
BIST
12:511.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:5113,8202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0247
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:5115,5779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0525
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:51845,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,63
|Açılış
|: 846,11
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:49
|EDATA
|22,10
|9.693.552
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,09
|75.918.182
|% 9,41
|
|OZKGY
|7,09
|75.918.182
|% 9,41
|
|ADESE
|0,71
|62.515.971
|% 9,23
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PKENT
|386,50
|7.933.903
|% -8,84
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,46
|2.421.510.837
|% -3,08
|
|EREGL
|31,36
|1.288.252.289
|% 0,64
|
|KRDMD
|11,75
|1.088.236.028
|% 3,80
|
|TUPRS
|189,90
|644.151.796
|% 5,56
|
|ASELS
|21,22
|504.199.282
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,60
|362.102.600
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,75
|1.088.236.028
|% 3,80
|
|ADESE
|0,71
|62.515.971
|% 9,23
|
|THYAO
|26,46
|2.421.510.837
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,01
|150.727.960
|% -1,47
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8122
|13,8202
|% 0,18
|
|Euro
|15,4825
|15,5779
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,4598
|18,5524
|% 0,07
|
|Frank
|14,9508
|15,0409
|% 0,70
|
|Riyal
|3,6801
|3,6985
|% 0,37
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,74
|
|Altın Gr.
|845
|845
|6,26
|
|Cumhuriyet
|5.642
|5.727
|25,00
|
|Tam
|5.612
|5.758
|26,04
|
|Yarım
|2.712
|2.785
|12,60
|
|Çeyrek
|1.360
|1.393
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,05
|
|B. Petrol
|98,88
|98,88
|4,76
|