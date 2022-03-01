***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.03.2022 10:28
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 28.02.2022 vade tarihli DAX varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005664
BIST
10:301.981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 34,37
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.983
En Düşük
1.969
10:3013,9030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0584
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,9032
En Düşük
13,7651
10:3015,6304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0586
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,6512
En Düşük
15,4520
10:30851,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,27
|Açılış
|: 851,57
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
852,71
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler10:28
|HUBVC
|9,13
|2.749.317
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|KONKA
|10,08
|20.989.620
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|EDATA
|24,14
|10.211.806
|% 9,23
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|PKENT
|366,40
|3.757.340
|% -3,98
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|KARYE
|18,51
|6.945.588
|% -3,54
|
|THYAO
|26,26
|490.478.192
|% 2,50
|
|EREGL
|32,02
|378.615.949
|% 3,02
|
|GARAN
|11,37
|371.313.515
|% 2,62
|
|ASELS
|22,98
|357.135.584
|% 3,33
|
|KRDMD
|12,03
|264.383.260
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,65
|169.816.358
|% 1,96
|
|GARAN
|11,37
|371.313.515
|% 2,62
|
|KLGYO
|0,90
|24.732.764
|% 4,65
|
|ODAS
|1,35
|32.545.146
|% 3,85
|
|HUNER
|2,92
|70.438.567
|% 2,82
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8908
|13,8966
|% 0,38
|
|Euro
|15,5885
|15,6289
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,5948
|18,6881
|% 0,34
|
|Frank
|15,0791
|15,1700
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6898
|3,7083
|% 0,19
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-2,67
|
|Altın Gr.
|851
|851
|0,70
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,09
|