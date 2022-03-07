***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.03.2022 09:53
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Ku
rulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 28/02/2022- 04/03/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007670
BIST
09:551.983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,80
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.983
En Düşük
1.983
09:5514,2980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0838
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
09:5515,5809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
09:55910,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 11,18
|Açılış
|: 910,42
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|13,35
|88.240.922
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,99
|105.212.002
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,94
|17.074.472
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,51
|197.173.789
|% 0,00
|
|UFUK
|17,99
|178.016
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,35
|88.240.922
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,99
|105.212.002
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,94
|17.074.472
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,51
|197.173.789
|% 0,00
|
|UFUK
|17,99
|178.016
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,00
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2861
|14,2993
|% 0,60
|
|Euro
|15,5468
|15,5824
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,8342
|18,9287
|% 0,31
|
|Frank
|15,4594
|15,5525
|% 0,12
|
|Riyal
|3,7982
|3,8173
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|14,82
|
|Altın Gr.
|911
|912
|12,46
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,16
|
|B. Petrol
|130
|130
|11,48
|