***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.03.2022 10:15
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 07/03/2022- 11/03/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010214
BIST
14:352.089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 34,87
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
14:3514,7868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0215
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
14:3516,2202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0823
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
14:35928,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -12,80
|Açılış
|: 928,53
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:35
|RAYSG
|11,78
|1.053.864
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.612.477
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|23.062.477
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.373.171
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|153.038.763
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|168.153.354
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.864.551
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,64
|17.909.534
|% -8,00
|
|EUYO
|3,13
|1.832.810
|% -7,12
|
|THYAO
|26,80
|2.099.511.829
|% 1,44
|
|GARAN
|11,86
|1.003.318.299
|% 0,76
|
|FROTO
|266,60
|1.000.813.505
|% 9,31
|
|SISE
|13,91
|880.905.790
|% 2,81
|
|KRDMD
|14,99
|862.199.012
|% 0,33
|
|YKBNK
|3,77
|505.748.924
|% 2,17
|
|ADESE
|0,73
|78.537.536
|% 7,35
|
|DOHOL
|3,23
|347.647.140
|% 1,25
|
|PETKM
|8,32
|780.284.442
|% 2,21
|
|GARAN
|11,86
|1.003.318.299
|% 0,76
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7811
|14,7868
|% 0,15
|
|Euro
|16,1890
|16,2202
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,1629
|19,2590
|% -0,14
|
|Frank
|15,7105
|15,8051
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9209
|3,9405
|% -0,08
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-26,09
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-11,07
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|-12,00
|
|Tam
|6.130
|6.285
|-44,69
|
|Yarım
|2.963
|3.040
|-21,62
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|-10,81
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,33
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,42
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866