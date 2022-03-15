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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

15.03.2022 18:42
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

15/03/2022 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 218 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 16/03/2022 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010720


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