***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.03.2022 18:42
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15/03/2022 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 218 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 16/03/2022 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010720
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5914,7164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0635
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:5916,1571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0312
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:59910,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -17,45
|Açılış
|: 910,45
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OZRDN
|7,04
|6.998.933
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.770.431
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,29
|805.040
|% 10,00
|
|POLTK
|599,80
|9.180.617
|% 9,99
|
|PENTA
|334,80
|49.270.964
|% 9,99
|
|EDATA
|18,90
|11.077.735
|% -10,00
|
|ORCAY
|25,66
|100.458.021
|% -9,96
|
|GRSEL
|8,89
|411.693.976
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|12.155.266
|% -9,85
|
|KAPLM
|55,00
|1.299.441
|% -9,09
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,43
|2.432.760.108
|% -2,37
|
|FROTO
|273,20
|2.245.840.382
|% 1,86
|
|GARAN
|11,87
|1.875.474.593
|% 0,08
|
|EREGL
|34,22
|1.667.729.847
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,82
|1.011.492.069
|% 1,87
|
|KARSN
|4,12
|933.041.818
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|721.656.965
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|302.323.911
|% 1,30
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7105
|14,7164
|% -0,43
|
|Euro
|16,1042
|16,1571
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1823
|19,2785
|% 0,05
|
|Frank
|15,5779
|15,6717
|% -0,73
|
|Riyal
|3,9128
|3,9324
|% -0,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-27,64
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-24,09
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,21
|
|B. Petrol
|98,93
|98,93
|-7,97
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866