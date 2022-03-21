***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.03.2022 10:37
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 14/03/2022- 18/03/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011655
BIST
11:242.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 25,69
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
11:2414,8392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0496
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
11:2416,4083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0446
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4290
En Düşük
16,3493
11:24917,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,90
|Açılış
|: 917,84
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,31
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler11:24
|OLMK
|7,70
|1.778.877
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.269.102
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.140.895
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.880.161
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|1.948.615
|% 9,92
|
|PKENT
|320,60
|70.411.891
|% -9,44
|
|ATAGY
|3,97
|2.759.661
|% -8,53
|
|AVGYO
|2,71
|15.810.212
|% -5,90
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,41
|717.037
|% -3,53
|
|THYAO
|28,06
|832.439.962
|% 1,23
|
|KRDMD
|14,93
|582.669.484
|% 1,22
|
|EREGL
|36,20
|556.281.717
|% 0,11
|
|PETKM
|8,83
|549.728.789
|% 1,96
|
|GARAN
|11,84
|441.449.250
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,99
|276.333.909
|% 2,05
|
|PETKM
|8,83
|549.728.789
|% 1,96
|
|ODAS
|1,62
|71.775.957
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,93
|582.669.484
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,28
|84.888.172
|% 1,79
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8309
|14,8392
|% 0,34
|
|Euro
|16,3947
|16,4083
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,4702
|19,5678
|% 0,20
|
|Frank
|15,8492
|15,9447
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9423
|3,9621
|% 0,29
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,56
|
|Altın Gr.
|918
|919
|4,68
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,26
|