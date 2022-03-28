***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.03.2022 10:40
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 21/03/2022- 25/03/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013349
BIST
10:362.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,76
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.182
En Düşük
2.170
10:3614,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0169
|Açılış
|: 118,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 117,3700
|
14,8520
En Düşük
14,8049
10:3616,2718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0231
|Açılış
|: 25,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,4800
|
16,3222
En Düşük
16,2242
10:3611,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,20
|Açılış
|: 11,99
|
|Önceki Kapanış
|: 12,19
|
12,22
En Düşük
11,93
BIST En Aktif Hisseler10:36
|VAKKO
|13,31
|36.006.380
|% 10,00
|
|ULUSE
|85,15
|483.822
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|15.016.582
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|13.152.975
|% 9,83
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|DZGYO
|2,85
|8.507.878
|% -5,94
|
|ENSRI
|19,47
|111.496.385
|% -4,93
|
|HURGZ
|2,01
|13.236.491
|% -3,37
|
|EUHOL
|3,57
|1.634.770
|% -3,25
|
|THYAO
|28,68
|1.014.503.907
|% 1,85
|
|SASA
|62,60
|495.181.853
|% 4,33
|
|KARSN
|5,09
|379.041.589
|% 2,83
|
|KRDMD
|15,27
|314.342.209
|% -0,20
|
|EREGL
|32,84
|288.188.709
|% -1,08
|
|ODAS
|1,71
|161.966.121
|% 1,79
|
|KARSN
|5,09
|379.041.589
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,30
|84.249.034
|% 0,88
|
|THYAO
|28,68
|1.014.503.907
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,90
|112.984.732
|% 0,00
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8418
|14,8475
|% 0,11
|
|Euro
|16,2593
|16,2718
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,4707
|19,5683
|% -0,11
|
|Frank
|15,8219
|15,9172
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9468
|3,9666
|% 0,13
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-24,01
|
|Altın Gr.
|923
|924
|-10,27
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,36
|