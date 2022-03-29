***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2022 10:04
ın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 28.03.2022 vade
tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013612
BIST
11:462.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 15,00
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.189
En Düşük
2.182
11:4614,8446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0292
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8446
En Düşük
14,7891
11:4616,3054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0273
|Açılış
|: 16,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3400
En Düşük
16,2656
11:46913,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,75
|Açılış
|: 913,06
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ULUSE
|93,65
|1.125.111
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.455.869
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,57
|887.799.450
|% 7,95
|
|CEOEM
|15,93
|38.404.248
|% -9,95
|
|PSGYO
|15,64
|75.621.531
|% -9,33
|
|PKENT
|229,90
|25.339.110
|% -6,73
|
|PENGD
|3,71
|26.672.083
|% -4,13
|
|MIPAZ
|5,76
|5.700.554
|% -4,00
|
|THYAO
|29,38
|905.459.431
|% 1,10
|
|KARSN
|5,57
|887.799.450
|% 7,95
|
|SISE
|14,53
|671.549.977
|% 2,32
|
|KRDMD
|15,25
|628.306.042
|% 0,66
|
|ODAS
|1,91
|424.775.856
|% 6,11
|
|ODAS
|1,91
|424.775.856
|% 6,11
|
|KARSN
|5,57
|887.799.450
|% 7,95
|
|ZOREN
|1,86
|204.771.248
|% 7,51
|
|EKGYO
|2,40
|267.935.441
|% 2,56
|
|SISE
|14,53
|671.549.977
|% 2,32
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8375
|14,8446
|% 0,20
|
|Euro
|16,2970
|16,3054
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,3386
|19,4355
|% 0,01
|
|Frank
|15,7753
|15,8704
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9418
|3,9616
|% 0,15
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-8,56
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.138
|-68,00
|
|Tam
|6.020
|6.170
|-67,60
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|-32,70
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,35
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,45
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:02AKSGY
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 253, 048 adet işlem
-
12:01AEFES
Yüzde 6.48 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 673, 646 adet işlem
-
11:59ZOREN
Yüzde 7.51 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 181, 855 adet işlem
-
11:57ODAS
Yüzde 5.56 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 290, 921 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, KOZAA